Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Le condizioni meteo di Lunedì 7 Ottobre a Boscoreale si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e cieli coperti, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con temperature miti e una leggera brezza, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. La serata, invece, porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente coperti.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 87%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud, con velocità di circa 1,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, si prevede un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole tra le nubi. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che varierà tra 2,4 km/h e 8,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 53%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, con una prevalenza di poche nuvole. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo il clima gradevole. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 52%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Le temperature scenderanno a circa 20,4°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Boscoreale indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e variabile. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua alternanza tra sole e nuvole. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, mentre la serata potrebbe riservare momenti di riflessione sotto un cielo nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.9 SSO max 4.5 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 1.6 SO max 3.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.4 SE max 3.2 Scirocco 68 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° Assenti 5.1 SO max 5 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.1 SO max 6.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.8 SO max 4.8 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 3.3 OSO max 3.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 2.6 SE max 3.6 Scirocco 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:29

