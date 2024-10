Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse al cielo sereno, garantendo momenti di sole e temperature gradevoli. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +11,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa. Con il passare delle ore, nella mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a +12,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, permettendo l’ingresso di più luce solare.

Durante il pomeriggio, il meteo si presenterà ottimale, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di +16,5°C. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, saranno leggeri, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con occasionali poche nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima piacevole anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 0.4 N max 1.9 Tramontana 88 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° Assenti 2.4 ONO max 4.8 Maestrale 87 % 1014 hPa 6 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4 NNO max 5.3 Maestrale 85 % 1014 hPa 9 poche nuvole +14° perc. +13.2° Assenti 5.5 OSO max 5.2 Libeccio 66 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 6.8 SO max 4.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° prob. 9 % 5.8 SO max 5.5 Libeccio 64 % 1013 hPa 18 poche nuvole +12.7° perc. +12.1° prob. 8 % 2.6 NNE max 2.7 Grecale 80 % 1014 hPa 21 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 5.5 NE max 6 Grecale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:46

