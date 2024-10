Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno fino a 19,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 62%. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità moderata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 16,0°C verso le ore serali. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino all’84%, mentre il vento si manterrà attorno ai 5 km/h.

La sera porterà un cielo coperto con nubi sparse, e le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14,3°C. L’umidità rimarrà alta e il vento sarà leggero, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché il clima potrebbe variare nei giorni successivi, portando a un aumento della nuvolosità e a possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 3.8 N max 3.6 Tramontana 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 3.7 N max 3.6 Tramontana 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 79 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.1 OSO max 1.8 Libeccio 65 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 5 SO max 3.2 Libeccio 64 % 1024 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.1 ONO max 3.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 4 NNE max 3.7 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:03

