Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Brescia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore benessere. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con un leggero calo rispetto al picco della mattina. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno continuerà a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno sentire leggermente di più, ma rimarranno comunque sotto i 5 km/h. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non influenzerà in modo significativo il comfort.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si manterrà attorno all’85%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un clima stabile e favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.5° Assenti 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.6 N max 4.5 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.3 N max 2.7 Tramontana 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.7 OSO max 2.8 Libeccio 67 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 4 OSO max 2.6 Libeccio 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 1.7 OSO max 2.2 Libeccio 79 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.4 NNE max 4 Grecale 85 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.1 NNE max 3.8 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:04

