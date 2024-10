Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Bresso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro la mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C durante la notte e saliranno progressivamente fino a raggiungere un massimo di circa 17°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo inizierà a coprirsi, e già alle 07:00 si registrerà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno sui 11,8°C. La mattina proseguirà con cieli nuvolosi e temperature che saliranno lentamente, raggiungendo i 15,4°C entro le 11:00. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 63% e il 77%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, con un cielo che continuerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16-17°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà tra l’75% e l’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55-64%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi tra il 68% e il 72%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Bresso evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature che varieranno poco. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 5.5 ENE max 11.2 Grecale 84 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 5 ENE max 10.3 Grecale 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° Assenti 4.2 ENE max 7.5 Grecale 80 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.8 SE max 4.8 Scirocco 70 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 3.5 SE max 3.1 Scirocco 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 5.4 S max 4.3 Ostro 57 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.1 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 0.6 ONO max 1.9 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

