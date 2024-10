Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bresso di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est. La probabilità di precipitazioni sarà presente per gran parte della giornata, con un picco di umidità che raggiungerà il 95%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi dalle prime ore, con una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 2,5 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 59%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con valori di umidità che si manterranno elevati. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà comunque presente. La velocità del vento si manterrà sui 6-7 km/h, con una direzione costante verso est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà attorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma le piogge si faranno più sporadiche. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h, con una probabilità di pioggia che si ridurrà al 36%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, per Giovedì 24 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero dover attendere un miglioramento per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 59 % 2.5 E max 6.2 Levante 95 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.19 mm 3 E max 6.9 Levante 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.26 mm 4 ESE max 8.6 Scirocco 95 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.17 mm 6.2 ESE max 16.6 Scirocco 92 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 75 % 7.5 ESE max 17 Scirocco 87 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 51 % 6.7 E max 18.4 Levante 89 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 47 % 7.4 E max 19.3 Levante 91 % 1026 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 40 % 7.3 E max 18.1 Levante 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:17

