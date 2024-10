Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bresso di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12°C e i 18°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 94% nel pomeriggio.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà piacevole, con temperature che saliranno fino a 17°C. Le nuvole saranno poche, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto e a temperature che scenderanno leggermente fino a 16°C. Le previsioni del tempo indicano anche l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0.13 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente fino a 14°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’84%. Le piogge si presenteranno intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 30%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso di Venerdì 11 Ottobre suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un clima più umido e piovoso nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile persistenza delle piogge, rendendo opportuno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima più fresco e instabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 6.1 N max 8.4 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 6.5 NNE max 7.7 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 5.8 NE max 7.8 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 6.7 E max 11.8 Levante 69 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.4 ESE max 8.8 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 6 SE max 7.1 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.12 mm 5.1 ENE max 6.4 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.22 mm 5 NE max 7.3 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

