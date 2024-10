Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Bresso si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà attorno ai 14,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, portando a una mattinata caratterizzata da una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno da 14,4°C a 16,6°C.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,1 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e sud-orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 17,9°C. Tuttavia, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 90% e il 93%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5 km/h, mantenendo comunque una sensazione di brezza leggera. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno a 15,4°C e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 3,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di cieli sereni e temperature in lieve aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle ore serali per attività all’aperto, quando il cielo sarà finalmente sgombro da nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 3.3 N max 3.5 Tramontana 88 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 2.4 NE max 2.8 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.3 ENE max 6.7 Grecale 85 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 2.6 ENE max 4 Grecale 78 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.7 S max 2.9 Ostro 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.7 SO max 5.9 Libeccio 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.7 SO max 4.9 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 1.2 ONO max 2 Maestrale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

