Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Bresso si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della sera. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, mentre nelle ore notturne scenderà progressivamente.

Durante la notte, Bresso avrà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90% di umidità. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 25%, favorendo momenti di sole. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,8°C alle 12:00, con una leggera diminuzione nel corso delle ore successive. La nuvolosità rimarrà presente, con valori di copertura che si attesteranno attorno all’81%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità leggera e direzione variabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una temperatura di circa 17°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 2 km/h. Le previsioni del tempo indicano quindi una chiusura di giornata caratterizzata da un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere momenti di schiarita.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 3.8 NE max 4.1 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.3 NE max 3.5 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 92 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.4 NE max 4.3 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.5 SE max 6.2 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 5 SSE max 6.4 Scirocco 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.7 E max 3.7 Levante 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.7 ENE max 2 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:22

