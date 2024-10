Previsioni Meteo Brindisi: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Brindisi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento parziale della copertura nuvolosa, specialmente nelle ore centrali, dove si potranno registrare anche momenti di sole.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che varierà tra 18,5°C e 19°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 19-24 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’86% e l’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,6°C intorno alle 12:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 25 e i 26 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 73%. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera flessione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza tesa continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo l’aria fresca e ventilata. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022 hPa.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 18,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo le raffiche attorno ai 32 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Mercoledì e giovedì si potrebbero verificare delle schiarite, ma la tendenza generale rimarrà verso un clima fresco e ventilato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la variabilità delle condizioni atmosferiche e prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 22.4 NNO max 29.7 Maestrale 87 % 1023 hPa 5 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° Assenti 24.3 NNO max 31.4 Maestrale 87 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 26.5 NNO max 28.7 Maestrale 79 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 25.7 NNO max 26.7 Maestrale 73 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° Assenti 26.2 NNO max 28.7 Maestrale 78 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 23.4 NNO max 30.5 Maestrale 84 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 22.8 NNO max 31.5 Maestrale 85 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 23.9 NNO max 32.7 Maestrale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:44

