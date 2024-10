Previsioni Meteo Brindisi: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno, accompagnate da venti sostenuti provenienti da sud. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenziano una persistenza delle piogge, sebbene con intensità variabile. La temperatura si attesterà intorno ai 25°C, con una percezione leggermente più alta. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. A partire dalle ore centrali della giornata, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa, sebbene le piogge non siano completamente assenti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento, con un incremento della probabilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 21°C verso le ore più tarde. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si presenteranno più freschi e provenienti da direzioni variabili. La sera porterà con sé un cielo prevalentemente coperto, con un’ulteriore diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune fasce orarie.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.8° perc. +24.5° 0.38 mm 43.1 S max 61.1 Ostro 85 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +23.9° perc. +24.5° 0.3 mm 36.3 S max 53.6 Ostro 81 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +25° perc. +25.4° 0.1 mm 27.4 SSO max 37.5 Libeccio 70 % 1007 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 68 % 18.8 OSO max 23.4 Libeccio 59 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.12 mm 22.5 N max 22.8 Tramontana 64 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.12 mm 19.2 NE max 23.3 Grecale 67 % 1009 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 8.9 NE max 12.6 Grecale 65 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 12.2 NO max 15.4 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:20

