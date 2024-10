Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brugherio di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose e piovose nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima attesa di circa 18,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera nel pomeriggio e nella sera influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, il meteo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità attorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità di circa 6,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17,1°C entro le ore 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da Est-Sud Est.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà significativamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più dense. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C e si assisterà a un incremento della probabilità di pioggia. Le prime piogge leggere inizieranno a cadere, con intensità di circa 0,13 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

La sera porterà un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo coperto e piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 13,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le precipitazioni continueranno, con valori di pioggia leggera che si accumuleranno nel corso della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio indicano un Venerdì 11 Ottobre che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da nuvole e pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Sarà importante tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 6.1 NNE max 7.3 Grecale 81 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.9 NNE max 7.7 Grecale 81 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10.9° perc. +10° Assenti 6.3 NE max 8.8 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 6 E max 10.8 Levante 68 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 6 SE max 8.2 Scirocco 65 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 5.5 SE max 6.7 Scirocco 68 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 8 % 5.4 ENE max 6.7 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.14 mm 5.8 NE max 7.7 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

