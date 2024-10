Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brugherio di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 17,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’87%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 2,3 km/h e i 5 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si attesteranno intorno all’82%. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 2,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 74%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 4,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto. Le temperature toccheranno il picco di 17,7°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che si attesteranno tra il 94% e il 97%. L’umidità, sebbene alta, scenderà leggermente, mantenendosi attorno al 72%. Anche i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra i 2,4 km/h e i 5 km/h.

Verso la sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a sereno. Le temperature scenderanno a 15,1°C alle 19:00, e la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portandosi a solo il 1% di nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 90%, mentre i venti continueranno a essere deboli, con velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Sarà quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, con un clima gradevole e ventilato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 87 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 2.5 NE max 3 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.7 ENE max 6.9 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 2.3 ENE max 4 Grecale 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 2.7 SSO max 2.9 Libeccio 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.7 SO max 6.2 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° Assenti 3.1 SO max 4.2 Libeccio 87 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.7° perc. +14.6° Assenti 0.9 NO max 1.8 Maestrale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.