Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 12,3°C e umidità al 78%. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a 18,5°C, mantenendo condizioni ideali per attività all’aperto. Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con una temperatura di 18,9°C, ma la sera si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una temperatura in calo a 14,4°C, con possibilità di pioggia leggera. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli coperti e umidi, con temperature tra 12°C e 19°C, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

Venerdì 11 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest a circa 6 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità scenderà al 60%. Il vento sarà sempre leggero, con una velocità di circa 6,8 km/h proveniente da Est-Sud Est. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con poche nuvole e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 18,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 15%, ma non ci saranno segnali di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà a 14,4°C alle ore 21:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 21:00. La copertura nuvolosa salirà al 54%, e l’umidità aumenterà fino all’83%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est a circa 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,9°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 63%. Il vento sarà molto leggero, con velocità inferiori ai 4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma la giornata si presenterà grigia e umida.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e l’umidità si attesterà attorno al 60%. Non ci saranno precipitazioni, ma il clima sarà fresco e umido, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si manterrà coperto. La temperatura scenderà a 14,5°C alle ore 22:00, con un’umidità che raggiungerà l’81%. Non si prevedono precipitazioni, ma le condizioni rimarranno grigie e umide.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 94%, e l’umidità si manterrà attorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest a circa 3,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Il vento sarà molto leggero, con velocità inferiori ai 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera rimarrà umida e grigia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con una temperatura che raggiungerà i 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 45%, e l’umidità si manterrà attorno al 54%. Non ci saranno precipitazioni, ma il clima rimarrà fresco e umido.

La sera porterà un cielo coperto, con una temperatura che scenderà a 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 89%, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni, ma le condizioni rimarranno grigie e umide.

In conclusione, il fine settimana a Buccinasco si presenterà prevalentemente coperto e umido, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Venerdì offrirà una mattinata serena, mentre Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli nuvolosi e temperature fresche. È consigliabile prepararsi per un clima umido e grigio, evitando attività all’aperto se non strettamente necessarie.

