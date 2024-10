Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Buccinasco si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +13°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di +19,3°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata, che si attesterà intorno al 60-80%, contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica, mentre il vento soffierà con intensità moderata, prevalentemente da ovest.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà leggermente sotto i valori reali, a causa dell’umidità presente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa 18°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, attorno ai 6-8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. L’umidità, sebbene in diminuzione, continuerà a influenzare la percezione del calore.

Nel pomeriggio, si assisterà a una stabilizzazione delle temperature, che toccheranno il picco di 19,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si registreranno precipitazioni significative. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La sensazione di calore sarà accentuata dall’umidità, che si manterrà attorno al 59-61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 15°C. La diminuzione dell’umidità e l’attenuazione del vento contribuiranno a rendere la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle schiarite e una diminuzione dell’umidità, favorendo un clima più secco e gradevole. Gli amanti del sole potranno quindi attendere con interesse le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 5.6 ONO max 7.2 Maestrale 84 % 1018 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 7.2 ONO max 11 Maestrale 83 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.5° Assenti 6.4 ONO max 10.3 Maestrale 80 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 7.5 ONO max 11.6 Maestrale 65 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 7.7 OSO max 10.7 Libeccio 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 6.4 OSO max 9.8 Libeccio 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.7 ONO max 4.1 Maestrale 75 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.6 SE max 2.7 Scirocco 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

