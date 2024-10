Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Buccinasco si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante per tutto il giorno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La presenza di pioggia leggera accompagnerà la giornata, con accumuli che si preannunciano modesti, ma costanti. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con pioggia leggera, che si intensificherà nelle ore successive.

Nella mattina, la situazione meteo si presenterà con piogge leggere che continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 15-16°C. L’umidità si attesterà intorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si protrarranno fino a metà giornata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2-3 mm entro le ore centrali.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,8°C e i 16,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno nuovamente, con accumuli che si preannunciano simili a quelli della mattina. Le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le previsioni meteo indicano che le piogge potrebbero continuare anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, con un’attenzione particolare alle eventuali precipitazioni. Domani e dopodomani potrebbero presentarsi situazioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature che non supereranno i 17°C.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° Assenti 6 ENE max 8.3 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 16 % 3.5 ENE max 4 Grecale 90 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.49 mm 2.8 SE max 3.1 Scirocco 92 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.3 mm 5 ENE max 8.1 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.77 mm 6.4 ENE max 12.3 Grecale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 71 % 3.8 ENE max 7.3 Grecale 91 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 64 % 5.1 NE max 7.7 Grecale 92 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.18 mm 5.2 NNE max 9.4 Grecale 93 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.