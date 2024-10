Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 93%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e una temperatura che si aggirerà attorno ai 13°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,7 km/h e i 5,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel corso della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 2%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno all’63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 58%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 19%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano un Sabato caratterizzato da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un leggero aumento delle temperature. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a influenzare il clima locale, rendendo le previsioni del tempo per i prossimi giorni piuttosto variabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.6 ENE max 6 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 4.2 NE max 4.6 Grecale 87 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.4 NE max 3.7 Grecale 85 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 1.7 ESE max 2.7 Scirocco 71 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° prob. 2 % 3.4 SE max 4.8 Scirocco 63 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° prob. 15 % 6.5 S max 6 Ostro 65 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 9 % 5.1 SO max 8 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 3 O max 3 Ponente 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:38

