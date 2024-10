Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cagliari per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 23,4°C durante la giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da Nord-Est e Sud-Est, con intensità variabile. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nella notte, Cagliari registrerà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 19,5°C. La pioggia leggera si farà sentire, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 40%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,7°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a circa 10,8 km/h, con direzione Sud-Est. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,4°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 22°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti si manterranno leggeri, con intensità che varierà tra 10 km/h e 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,5°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che scenderanno a circa 6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, influenzando la percezione del caldo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 40 % 5.1 NNE max 6.3 Grecale 75 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.13 mm 6.1 NNE max 8.3 Grecale 76 % 1025 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 54 % 6.3 NE max 8.3 Grecale 80 % 1026 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 43 % 10.8 SE max 16.6 Scirocco 68 % 1026 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 45 % 17 SE max 18.4 Scirocco 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 36 % 13 SE max 18.1 Scirocco 76 % 1025 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 2 % 7.7 ESE max 14.1 Scirocco 85 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 6.5 ESE max 10.3 Scirocco 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.