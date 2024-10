Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con l’arrivo di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20°C e 22,4°C, mentre i venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 43,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che raggiungerà i 22,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a una leggera variazione con nubi sparse, ma il cielo rimarrà per lo più coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C entro mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 30 km/h.

Il pomeriggio vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. I venti saranno freschi e sostenuti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 20°C, mentre la velocità del vento continuerà a essere significativa, con raffiche che potranno arrivare fino a 43,4 km/h. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli che potranno raggiungere i 3,55 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un miglioramento temporaneo, ma le condizioni meteo potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi, con un aumento della nuvolosità e nuove possibilità di pioggia. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 13 % 22.3 SE max 36.2 Scirocco 88 % 1020 hPa 4 cielo coperto +20.1° perc. +20.5° prob. 4 % 24.6 SE max 38.7 Scirocco 88 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +21° prob. 6 % 25.9 SE max 38.2 Scirocco 84 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 6 % 32 SE max 40.3 Scirocco 74 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 5 % 30.9 SE max 39.5 Scirocco 74 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 5 % 26.2 ESE max 41.2 Scirocco 82 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.29 mm 25.6 SE max 41.8 Scirocco 85 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 3.55 mm 27.7 SE max 39.3 Scirocco 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:26

