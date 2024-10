Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà circa 22,8°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 10 km/h. Queste condizioni favoriranno un inizio di giornata tranquillo e fresco.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, quando si inizieranno a formare alcune nuvole sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con nubi che porteranno a condizioni di cielo completamente coperto entro le 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, ma la percezione del caldo sarà mitigata dalla ventilazione, che continuerà a soffiare con intensità. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della ventilazione. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge per la Domenica. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare. La giornata di Sabato si presenterà comunque come un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più variabile.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 10.7 ONO max 17.1 Maestrale 77 % 1014 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 13.4 ONO max 22.7 Maestrale 74 % 1013 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 15.5 ONO max 30.7 Maestrale 62 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° Assenti 29.8 ONO max 37.8 Maestrale 46 % 1014 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.2° Assenti 29.5 NO max 35 Maestrale 43 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 23.7 NO max 32.3 Maestrale 53 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 11.4 NO max 18.7 Maestrale 71 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 9.5 NO max 11.6 Maestrale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.