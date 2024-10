Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le nuvole copriranno il cielo, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà il picco intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero risultare intense nel pomeriggio. La sera porterà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con un cielo che si schiarirà parzialmente.

Durante la notte, Cagliari avrà un cielo coperto con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e i venti soffieranno debolmente da sud-ovest a una velocità di circa 3,9 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 18,1 km/h e raffiche fino a 33,1 km/h. L’umidità scenderà al 64%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 24,6°C e i 25,7°C. I venti saranno freschi, con velocità che potranno raggiungere i 31,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità sarà ancora significativa, attorno al 60%. Con l’avvicinarsi della sera, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 18°C. I venti continueranno a soffiare freschi, con velocità che si manterranno sopra i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che non scenderanno sotto i 18°C. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni particolarmente favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 3.8 SO max 4.7 Libeccio 73 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 0.8 SSO max 4.7 Libeccio 78 % 1005 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 21 % 6.7 S max 11.2 Ostro 75 % 1005 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° prob. 30 % 9.9 S max 17.7 Ostro 74 % 1005 hPa 13 cielo coperto +25.7° perc. +25.9° prob. 66 % 24.6 OSO max 39.5 Libeccio 60 % 1003 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 43 % 29 NO max 38.1 Maestrale 68 % 1005 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 25.2 NO max 41 Maestrale 63 % 1008 hPa 22 poche nuvole +18.5° perc. +18° Assenti 25.2 ONO max 43.8 Maestrale 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.