Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo della situazione, con la presenza di poche nuvole e un aumento delle temperature fino a 22°C. Tuttavia, già a partire dal pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, mantenendo una temperatura di circa 21°C. La ventilazione si manterrà sostenuta, con intensità che varierà tra i 14 e i 16 km/h.

Nel corso della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 19°C. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando intorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere d’occhio le variazioni del meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° Assenti 10.9 E max 15.8 Levante 90 % 1022 hPa 5 nubi sparse +17.6° perc. +17.8° Assenti 10.4 E max 14 Levante 90 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 10.7 ESE max 17.6 Scirocco 77 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 13.3 SSE max 17.4 Scirocco 64 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 16.5 SSE max 22.6 Scirocco 69 % 1021 hPa 17 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 12.6 SE max 20.6 Scirocco 79 % 1021 hPa 20 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 10.4 ESE max 19.5 Scirocco 77 % 1022 hPa 23 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 8.4 ESE max 14.8 Scirocco 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:21

