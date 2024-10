Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nella notte si registrerà una leggera pioggia, ma già dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Durante la giornata, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera brezza. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, mentre l’umidità sarà moderata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si prevede una pioggia leggera con una temperatura di circa 17,2°C e un’umidità del 77%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, già dall’1:00, si assisterà a un cielo sereno con temperature in calo fino a 17°C. Le condizioni di bel tempo continueranno fino all’alba, con temperature che toccheranno i 16,3°C alle 5:00.

La mattina si presenterà soleggiata, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di 19,2°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà il picco di 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e il vento sarà debole, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Le nuvole rimarranno poche, con un’umidità che varierà tra il 47% e il 55%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno con una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno che caratterizzerà l’inizio della settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.1 mm 2.6 SE max 4 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° prob. 26 % 2.6 E max 3.9 Levante 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° prob. 23 % 2.4 ENE max 3.9 Grecale 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° prob. 27 % 4.3 OSO max 7.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21.6° prob. 8 % 12.4 OSO max 13.2 Libeccio 49 % 1014 hPa 15 poche nuvole +21.3° perc. +20.8° Assenti 13.3 OSO max 13.4 Libeccio 51 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 5.7 OSO max 8.2 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 1.3 NO max 3.6 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

