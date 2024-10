Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con l’apparizione di nubi sparse. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Caivano saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,4 km/h e i 3,1 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che copriranno il 84% del cielo. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22°C entro le 09:00, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 53%.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 8%. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,8°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 23,4°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 20°C entro le 20:00, con una temperatura percepita di 20,3°C. La velocità del vento sarà molto debole, attorno ai 2,5 km/h, proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un cielo che si manterrà variabile e temperature che non scenderanno sotto i 18°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di momenti di sole, mentre le nubi non mancheranno di fare la loro comparsa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 2.4 SSO max 6.3 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 1.7 OSO max 5.1 Libeccio 65 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 0.6 E max 2.3 Levante 66 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 5.2 SO max 6.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 9.9 OSO max 9.4 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 8.5 OSO max 6.8 Libeccio 46 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° Assenti 4.6 O max 5.9 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 2.2 NNE max 3.2 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

