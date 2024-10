Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Caivano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 20,1°C e i 25,6°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 55%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta ma con una sensazione di calore accentuata dall’umidità presente nell’aria.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente settentrionale.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 24,1°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi con un cielo coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 25,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non porterà a cambiamenti sostanziali nelle condizioni meteo.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e non si prevedono variazioni significative nel vento o nell’umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caivano indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 1.3 NNO max 2.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 0.9 NNE max 2.1 Grecale 69 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 1.7 SE max 3 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 5.9 O max 5.7 Ponente 48 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° Assenti 6.4 O max 4.5 Ponente 49 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 3.2 N max 5.7 Tramontana 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 2.3 NO max 2.7 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

