Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Caltagirone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 3,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà elevata, oscillando attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo un massimo di 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 93%, con venti leggeri che soffieranno a 5,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 43%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga grigio.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno tra i 18,8°C e i 20,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con punte del 100%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 66%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,2°C. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 6,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, ma la mancanza di nuvole permetterà di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente sereno, con un graduale abbassamento delle temperature notturne. Le condizioni meteo non evidenziano particolari eventi atmosferici, rendendo la settimana favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 3.4 NNE max 3.6 Grecale 77 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° Assenti 0.5 NE max 2.1 Grecale 80 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 8.4 ENE max 9.1 Grecale 61 % 1023 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +20.8° Assenti 0.7 ENE max 4.4 Grecale 43 % 1022 hPa 14 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 10.5 SO max 8.9 Libeccio 53 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 3 ESE max 3.5 Scirocco 84 % 1022 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +13.5° perc. +13.3° Assenti 7.6 NE max 7.6 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:02

