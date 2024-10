Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Caltagirone nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 26,3°C nel tardo mattino, mentre la minima si registrerà durante la notte, con valori di circa 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% nelle prime ore del giorno, per poi ridursi a 54% nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, provenienti da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 14,6 km/h.

Durante la notte, Caltagirone sperimenterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,7°C alle 05:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 76%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà da 0,4 km/h a 4,5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registreranno 21,9°C, e alle 11:00 si raggiungeranno i 26,1°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 35%. I venti, sempre da sud-ovest, si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,2 km/h alle 11:00.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando da 25,8°C alle 13:00 a 21,2°C alle 16:00. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 66%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendosi su valori moderati.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 75%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si manterranno sotto i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un andamento simile, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo la situazione meteorologica piuttosto uniforme. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 4.3 OSO max 4.4 Libeccio 76 % 1020 hPa 5 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.5 OSO max 5.1 Libeccio 74 % 1020 hPa 8 cielo coperto +21.9° perc. +21.4° Assenti 8.6 SO max 8.9 Libeccio 47 % 1021 hPa 11 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 13.2 SO max 10.7 Libeccio 35 % 1020 hPa 14 nubi sparse +25° perc. +24.5° Assenti 13.5 SO max 10 Libeccio 39 % 1019 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 7.4 SO max 7.4 Libeccio 66 % 1020 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 3.9 SO max 5.1 Libeccio 75 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 5.8 OSO max 6.6 Libeccio 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.