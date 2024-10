Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Caltagirone si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 15,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, con picchi fino all’88% in serata.

Durante la notte, Caltagirone avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, intorno ai 14°C, mentre la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C entro le 9:00 e i 24,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 21,6°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone indicano un sabato caratterizzato da un inizio di giornata sereno e temperature gradevoli, seguiti da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti per garantire una pianificazione ottimale delle attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 4.8 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 5.9 NE max 5.8 Grecale 67 % 1016 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +16.7° Assenti 6.7 NE max 6.9 Grecale 52 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +21.8° Assenti 1.3 E max 2.4 Levante 32 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +23.5° Assenti 12.8 OSO max 10.8 Libeccio 32 % 1016 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 12.2 SO max 13.8 Libeccio 67 % 1017 hPa 19 poche nuvole +16° perc. +16° Assenti 5.3 SO max 6.3 Libeccio 88 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 2.9 OSO max 3.5 Libeccio 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:25

