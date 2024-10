Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Domenica 20 Ottobre, Caltagirone si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel corso della sera. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 15 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un valore del 80%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 13,1°C. Le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 4,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che aumenteranno fino a raggiungere i 19,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 3% e il 78%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con una velocità che si attesterà intorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità, che si attesterà intorno al 54%. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 97%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone indicano un inizio di giornata piacevole, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.9° prob. 16 % 2.6 S max 3.5 Ostro 96 % 1016 hPa 4 poche nuvole +12.6° perc. +12.4° prob. 12 % 2.5 ESE max 2.8 Scirocco 95 % 1015 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° prob. 4 % 2.7 ESE max 3.4 Scirocco 85 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 8 S max 11.7 Ostro 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° Assenti 15.3 SSO max 16 Libeccio 54 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 5.1 SSO max 10.3 Libeccio 69 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 4.2 ENE max 4.6 Grecale 83 % 1021 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° Assenti 8.4 NE max 10.4 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:14

