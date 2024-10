Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto umido e nuvoloso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,5°C nel mattino. La presenza di nuvole e la possibilità di piogge leggere nel corso della notte e della mattina potrebbero influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono eventi meteorologici significativi.

Durante la notte, Caltagirone si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, con un’intensità di 0,12mm prevista per le prime ore. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,4 km/h, proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nuvole, con temperature che saliranno fino a 25,5°C intorno alle 11:00. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere, specialmente nelle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 20%. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci saranno momenti di schiarita. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 22,4°C alle 16:00. La probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, con valori che scenderanno sotto il 10%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 15,5°C entro la mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 1%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone di Venerdì 4 Ottobre suggeriscono una giornata che inizierà con umidità e nuvole, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.6° prob. 15 % 3.6 SO max 4.8 Libeccio 91 % 1008 hPa 4 nubi sparse +18.9° perc. +19.3° prob. 15 % 8.2 SO max 10 Libeccio 94 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 11 % 5.8 SO max 6.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 10 cielo coperto +25° perc. +24.7° prob. 24 % 9.8 OSO max 14.8 Libeccio 45 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.2° perc. +24.6° prob. 12 % 15.4 ONO max 15.8 Maestrale 31 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +21.6° prob. 4 % 13 NNO max 14.1 Maestrale 36 % 1010 hPa 19 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 6.8 NNE max 7.6 Grecale 52 % 1012 hPa 22 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 4.1 NNO max 4.8 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:36

