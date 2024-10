Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e una leggera brezza accompagneranno gli abitanti durante le ore diurne, mentre la sera porterà un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 85%, e il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo con cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 19°C entro le 10:00. La brezza leggera accompagnerà questa fase della giornata, rendendo l’aria piacevole. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si inizieranno a vedere nubi sparse, che porteranno a un incremento della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La presenza di nubi sparse non comporterà precipitazioni, ma l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55%. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 82%, e il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Domani e dopodomani, si prevede una situazione simile, con possibilità di cieli sereni alternati a momenti di nuvolosità. Gli abitanti possono quindi aspettarsi un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13° perc. +12.6° Assenti 7.9 ENE max 10.2 Grecale 87 % 1022 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 8.4 ENE max 8.9 Grecale 89 % 1022 hPa 7 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 8.7 ENE max 13.7 Grecale 77 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 12.7 SE max 14.1 Scirocco 54 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 14.1 S max 12.7 Ostro 52 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 9.2 S max 12.7 Ostro 64 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° Assenti 2.2 SE max 3.1 Scirocco 79 % 1024 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 5.3 ENE max 5.5 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:07

