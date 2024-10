Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18,8°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’86%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattinata, quando si assisterà a un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 25,9°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C e un’umidità che si manterrà elevata, superando il 70%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 19,9°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a essere totale.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 18,8°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,2 km/h e 1,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, mentre l’umidità scenderà al 37%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,3 km/h.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 25°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%, e la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,1 km/h, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che raggiungerà l’87%. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 0.4 N max 1.5 Tramontana 56 % 1012 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +17.4° Assenti 1.5 SE max 2.4 Scirocco 52 % 1011 hPa 7 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 3.2 S max 4.6 Ostro 41 % 1011 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +25.5° Assenti 12.4 SSO max 19.3 Libeccio 37 % 1011 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 17 SO max 20.1 Libeccio 47 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 11.6 OSO max 14.3 Libeccio 61 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° Assenti 5.4 SO max 5.4 Libeccio 86 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 3.8 NO max 4 Maestrale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

