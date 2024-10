Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Caltanissetta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si diraderanno nel pomeriggio, lasciando spazio a cieli sereni. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 07:00. Tuttavia, già a partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a 19°C entro le 09:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 22°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 14%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 40%.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. Il vento sarà molto leggero, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che la stabilità atmosferica continui anche nei giorni successivi, con un clima mite che caratterizzerà la settimana. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e temperature piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.9 NNE max 4.9 Grecale 82 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 3.6 ESE max 3.7 Scirocco 61 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 4.8 SSO max 3 Libeccio 44 % 1024 hPa 14 poche nuvole +22.1° perc. +21.4° Assenti 5.5 SO max 6.2 Libeccio 40 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 6.4 SSO max 7 Libeccio 60 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 1.2 SE max 1.5 Scirocco 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 1.4 NNE max 1.3 Grecale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:05

