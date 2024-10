Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità risulteranno elevate, contribuendo a una sensazione di caldo più intensa. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzione sud-sud ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra 78% e 94%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,3 km/h e 1,7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 74%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 26,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare a 13 km/h. L’umidità, pur diminuendo, si manterrà comunque su valori elevati, intorno al 34%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, ma si assisterà a un parziale diradamento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La velocità del vento si manterrà tra 5,9 km/h e 14,1 km/h, con direzione sud-sud ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,9°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con un’umidità che si avvicinerà al 75%. I venti saranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali variazioni. La situazione meteo potrebbe cambiare nei giorni successivi, quindi è opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 1.7 SO max 2.1 Libeccio 75 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 1.2 NO max 1.3 Maestrale 76 % 1020 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 2.5 OSO max 2.8 Libeccio 59 % 1021 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.1° Assenti 9.7 SO max 10.1 Libeccio 37 % 1020 hPa 13 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 14.1 SSO max 12.3 Libeccio 34 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 10.5 SSO max 12.5 Libeccio 47 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 4.7 S max 4.8 Ostro 67 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.9 OSO max 3 Libeccio 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:21

