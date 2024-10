Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Camaiore si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,5°C nella notte, per poi salire progressivamente fino a raggiungere un massimo di circa 23°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 65% e il 91%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori simili a quelli reali. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Sud e Sud-Ovest. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C verso le ore serali. La sera si presenterà con nubi sparse, e le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce che la settimana proseguirà con condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene con un cielo prevalentemente nuvoloso. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni per godere del paesaggio autunnale senza preoccuparsi di piogge imminenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° Assenti 6.4 NE max 6.4 Grecale 90 % 1020 hPa 5 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 7.3 NE max 7.6 Grecale 88 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 4.4 E max 5.6 Levante 74 % 1020 hPa 11 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 4.9 S max 5.4 Ostro 65 % 1020 hPa 14 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 4 SSO max 4.8 Libeccio 67 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 2 NE max 3.3 Grecale 85 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° Assenti 5.9 NE max 5 Grecale 86 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 6.9 ENE max 6.9 Grecale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:30

