Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Camaiore di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera, che si manifesterà fin dalle prime ore della notte, continuerà a interessare la zona, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 16°C e i 19°C durante la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,8 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Camaiore registrerà pioggia leggera con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,33 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. La pioggia leggera persisterà, e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,3°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,71 mm.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà ancora instabile, con pioggia moderata che si manifesterà a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente sotto i 10 km/h. Le precipitazioni raggiungeranno valori significativi, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

La sera porterà con sé una continuazione della pioggia moderata, con temperature stabili attorno ai 17,3°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà alta. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,96 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Sabato potrebbe portare a una diminuzione delle precipitazioni, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Domenica, invece, si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno comunque attendere un po’ prima di rivedere condizioni di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.36 mm 8.2 ENE max 9 Grecale 91 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.14 mm 9.5 ENE max 10.5 Grecale 91 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.49 mm 7.7 ENE max 9.8 Grecale 92 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.52 mm 7.4 ESE max 10.2 Scirocco 86 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.57 mm 7.7 ESE max 11.2 Scirocco 93 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 1.46 mm 7.5 E max 10.9 Levante 96 % 1021 hPa 19 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 1.96 mm 8.6 E max 13.8 Levante 96 % 1021 hPa 22 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 1.23 mm 8.6 ESE max 13.5 Scirocco 96 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:14

