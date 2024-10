Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Camaiore indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 15,6°C e i 21,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%, e ci sarà una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che si attesteranno intorno al 14%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo comincerà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19,5°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa diminuirà al 44%, e la brezza si farà più sostenuta, con velocità che toccheranno i 12,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 22%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature raggiungeranno il picco di 21,2°C intorno alle ore 12:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 30%, e le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che toccheranno il 2%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima sereno e temperature gradevoli. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 26 % 8.4 NNE max 9.7 Grecale 89 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 26 % 7.7 NE max 9.8 Grecale 88 % 1018 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 22 % 9.7 NE max 14.4 Grecale 88 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 22 % 12.3 NNE max 19.6 Grecale 75 % 1021 hPa 13 poche nuvole +21° perc. +21.1° prob. 11 % 11.1 NE max 17.9 Grecale 74 % 1021 hPa 16 poche nuvole +18.7° perc. +18.8° prob. 1 % 9.1 NNE max 12.6 Grecale 83 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 10 NNE max 11.9 Grecale 83 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 8.9 NE max 9.7 Grecale 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:22

