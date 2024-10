Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i +16,5°C e i +20,7°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con momenti di cielo coperto e nubi sparse. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,5 km/h e i 7,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Durante la notte, Camaiore sarà interessata da piogge di intensità variabile. A partire dalla mezzanotte, si registrerà pioggia moderata, con una temperatura di +18,2°C e un’umidità che si attesterà attorno al 96%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti fino alle prime luci dell’alba, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 06:00. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +20,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa, sebbene ancora presente, inizierà a diradarsi, portando a momenti di sole tra le nubi. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi attorno ai +19,6°C alle 15:00. I venti rimarranno leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendo valori attorno al 78%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +16,5°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e i venti saranno deboli, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un fine settimana che potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.19 mm 2.4 SE max 3.3 Scirocco 95 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.12 mm 2.3 E max 3.1 Levante 95 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.25 mm 5.3 OSO max 7.4 Libeccio 88 % 1017 hPa 11 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 52 % 6.2 OSO max 7.3 Libeccio 77 % 1017 hPa 14 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 16 % 7.3 OSO max 8 Libeccio 74 % 1016 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 16 % 1.6 NNO max 3 Maestrale 87 % 1016 hPa 20 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 13 % 4.6 N max 5.3 Tramontana 86 % 1016 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 17 % 4.9 NNE max 5.1 Grecale 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:25

