Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica si evolverà, portando piogge più consistenti nella mattina e un miglioramento nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno relativamente stabili, con nubi sparse e una temperatura che varierà da 16,7°C a 17,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8-9 km/h, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 90% e il 93%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1002-1006 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà drasticamente. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno. Le temperature saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno, ma le precipitazioni saranno significative, con valori che raggiungeranno i 1,5 mm di pioggia. Il vento si farà più forte, con velocità che potranno superare i 20 km/h e raffiche fino a 44 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81-93%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e a un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18-20°C, con un vento che continuerà a soffiare fresco, ma con intensità ridotta. L’umidità inizierà a calare, portandosi verso il 74%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 9 e i 12 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 4 % 8.7 S max 29.4 Ostro 94 % 1005 hPa 4 nubi sparse +17.3° perc. +17.5° prob. 12 % 8.3 SSE max 26.5 Scirocco 91 % 1003 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° prob. 26 % 15.4 S max 40 Ostro 87 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 1.5 mm 20.5 SSO max 44 Libeccio 89 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +20.6° perc. +20.8° 1.2 mm 22.8 OSO max 43.5 Libeccio 80 % 1002 hPa 16 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° prob. 63 % 15.9 OSO max 47.9 Libeccio 75 % 1003 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +16° prob. 2 % 9.9 SO max 31.5 Libeccio 83 % 1005 hPa 22 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° prob. 8 % 13.5 SO max 35.2 Libeccio 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:35

