Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,8°C e i 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli relativamente alti, intorno all’81% e l’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’80-81%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente fino a raggiungere i 16°C. A partire dalle 11:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con un’intensità di 0,11 mm. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non trascurabile, con valori che si aggireranno attorno all’8%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma ci sarà una leggera possibilità di pioviggine. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando tra l’78% e l’84%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno sui 16,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 1.9 NE max 3 Grecale 81 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° Assenti 2.4 ENE max 3.5 Grecale 79 % 1015 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.2 ENE max 4.9 Grecale 76 % 1016 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 2.4 E max 5.4 Levante 78 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 2 % 4 ENE max 6.8 Grecale 78 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 16 % 3.3 ENE max 4.7 Grecale 84 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 20 % 3 ENE max 4.2 Grecale 84 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 12 % 3.2 ENE max 5 Grecale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:40

