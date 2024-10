Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Campi Bisenzio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C nel tardo mattino, accompagnate da una copertura nuvolosa che varierà dal 30% al 37%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature in lieve diminuzione. La sera offrirà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 18°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,8°C e 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà attorno al 32%, garantendo una visibilità discreta. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un 30% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il clima subirà un cambiamento significativo: il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’89%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 0,8 km/h e i 6,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 54%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno a 19°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 9%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima temperato e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° Assenti 2.8 NE max 3.1 Grecale 90 % 1019 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 4.4 NE max 4.3 Grecale 89 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.5 ENE max 5.3 Grecale 72 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 1 SE max 3.8 Scirocco 57 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 1 SSO max 3.5 Libeccio 54 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.2 NNE max 6.2 Grecale 70 % 1018 hPa 20 poche nuvole +18.7° perc. +18.7° Assenti 6.9 NNE max 10 Grecale 81 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 6.2 NE max 8.9 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:27

