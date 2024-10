Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con prevalenza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 22,6°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 93%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 18,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h proveniente da Nord Est.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che saliranno fino a 22,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 97%, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra 2,3 km/h e 4,4 km/h.

Il pomeriggio non porterà significativi miglioramenti, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità aumenterà fino all’84%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 3,8 km/h.

La sera si presenterà con le stesse condizioni, con pioggia leggera e temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. I venti continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni mostrano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di pioggia leggera e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, con un’alta probabilità di precipitazioni anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni di maltempo e di tenere a mente le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.4° perc. +17.7° prob. 42 % 5 ENE max 4.9 Grecale 93 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.22 mm 4.2 ENE max 4.1 Grecale 92 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.13 mm 2.9 E max 5.1 Levante 82 % 1020 hPa 11 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 56 % 4.1 ESE max 10.2 Scirocco 70 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.23 mm 2.9 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.61 mm 3.8 SE max 12 Scirocco 91 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.76 mm 4 E max 5.4 Levante 94 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.22 mm 6.3 SE max 18.2 Scirocco 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:23

