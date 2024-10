Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Campi Bisenzio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che oscilleranno tra i 16,6°C e i 24°C, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un aumento della copertura nuvolosa verso il pomeriggio e la sera potrebbero portare a leggere piogge, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature intorno ai 16,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima relativamente mite, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 20,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 13%, favorendo una piacevole mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un incremento della nuvolosità, con un passaggio a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, con picchi di copertura nuvolosa che raggiungeranno l’81% entro le 15:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 65%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente. Si prevede un cielo coperto con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 18:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 19,5°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 87%, mentre le precipitazioni saranno leggere, con valori di circa 0,15 mm. La probabilità di pioggia si manterrà attorno all’80% durante le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio indicano una giornata che inizierà in modo sereno ma che si concluderà con condizioni più instabili e umide. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo un cambio di stagione più marcato. Gli abitanti di Campi Bisenzio dovranno quindi prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° Assenti 5 NE max 5.9 Grecale 88 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.4 NE max 7.1 Grecale 88 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 5 NE max 7.7 Grecale 84 % 1028 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 4.6 NE max 6 Grecale 65 % 1027 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.9° prob. 32 % 1.7 NNE max 3.1 Grecale 57 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 52 % 1.2 N max 3.7 Tramontana 71 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.12 mm 4.9 NE max 6.3 Grecale 82 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 13 % 4.5 NNE max 5.2 Grecale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:16

