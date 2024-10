Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12,7°C e i 20°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno il 93% durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 91%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, passando dal 85% alle 52%. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 5 km/h e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20°C alle 13:00, per poi scendere a 16°C alle 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 2,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 12,7°C a partire dalle 23:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’85%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga mite, rendendo piacevoli le attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.2 SO max 5.1 Libeccio 91 % 1022 hPa 3 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° Assenti 6.2 SO max 5.9 Libeccio 92 % 1022 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° Assenti 6 SO max 5.9 Libeccio 92 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 5.8 SO max 6.3 Libeccio 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 52 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 2.5 SO max 5 Libeccio 59 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.7 ONO max 2.8 Maestrale 80 % 1025 hPa 21 poche nuvole +13.1° perc. +12.7° Assenti 3 ONO max 3.4 Maestrale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.