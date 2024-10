Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature in graduale diminuzione durante la giornata. La copertura nuvolosa varierà da poche nuvole al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 9,0°C e i 19,0°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nella notte, Campobasso si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 9,0°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 79%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con velocità di circa 3,2 km/h.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,0°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 19%, e l’umidità scenderà fino al 34%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 6,1 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature inizieranno a calare, passando da 19,1°C a 17,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 45%. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si manterranno su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,0°C. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e condizioni di cielo variabili. Si prevede che il fine settimana porterà ulteriori nubi, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti dell’aria fresca e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.6 ONO max 4.4 Maestrale 73 % 1025 hPa 5 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.1 NO max 4.2 Maestrale 66 % 1025 hPa 8 poche nuvole +14.6° perc. +13.3° Assenti 3.5 N max 4 Tramontana 48 % 1025 hPa 11 poche nuvole +18.5° perc. +17.4° Assenti 5.9 NE max 5 Grecale 35 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +17.6° Assenti 6.2 NE max 4.6 Grecale 35 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12.5° perc. +11.4° Assenti 2.8 NNE max 3.1 Grecale 60 % 1023 hPa 20 nubi sparse +11.3° perc. +10.2° Assenti 3.7 O max 4 Ponente 64 % 1024 hPa 23 nubi sparse +11° perc. +9.7° Assenti 4 O max 3.9 Ponente 59 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:52

