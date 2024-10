Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Con l’avanzare della mattina, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature in aumento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, il cielo si farà via via più coperto, raggiungendo una copertura del 99% alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 12,1°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra l’81% e il 90%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma con una leggera tendenza a schiarirsi. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 37% alle 12:00, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, garantendo un clima relativamente piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una situazione di stabilità, con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 19,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino all’11%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud ovest, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si coprirà nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 13,5°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. L’umidità aumenterà, portandosi all’85%, e il vento si farà più presente, mantenendosi sempre su valori contenuti.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso di Lunedì 7 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno moderate e una predominanza di nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 6 SSO max 7.6 Libeccio 81 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10.9° Assenti 6.2 SO max 6.7 Libeccio 90 % 1015 hPa 6 nubi sparse +12.1° perc. +11.7° Assenti 5.6 SSO max 6.7 Libeccio 88 % 1016 hPa 9 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 6.7 SO max 6.9 Libeccio 63 % 1017 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.4° Assenti 6.1 SSO max 6.1 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 poche nuvole +19.9° perc. +19.3° Assenti 4.8 SSO max 5.2 Libeccio 54 % 1016 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.6 SO max 4 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:28

