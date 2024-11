Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre si presenterà con un cielo sereno durante la notte, con temperature che si aggireranno intorno a +9,8°C. Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con un rapido aumento delle temperature fino a +19°C entro mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo passerà a coperto, con temperature che scenderanno a 17,2°C. Sabato 2 Novembre, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno a +10,9°C. La mattina vedrà un aumento fino a +18,9°C. Domenica 3 Novembre, il cielo sarà coperto in serata, con temperature che scenderanno a +9,3°C.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno a +9,8°C, con una leggera diminuzione fino a +9,4°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,2 km/h e 3,7 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71% fino al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo +12,2°C alle 07:00 e arrivando a +19°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino a 34% alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno da 2,8 km/h a 5,8 km/h, sempre da direzione Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 37% e il 48%.

Nel pomeriggio, il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C alle 13:00, per poi scendere a 17,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 96% alle 13:00, per poi ridursi a 73% alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra 5,3 km/h e 5,8 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si aggirerà attorno al 34%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +10,9°C alle 22:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 35%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 2,5 km/h a 4,5 km/h. L’umidità si attesterà tra il 62% e il 66%.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno intorno a +10,9°C, con una leggera diminuzione fino a +10°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,4 km/h e 3,9 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 60%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +18,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno da 3,1 km/h a 6,9 km/h, sempre da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 33% e il 41%.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a poche nuvole con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà a 23%. La velocità del vento si manterrà tra 8,4 km/h e 10,5 km/h, sempre da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si aggirerà attorno al 34%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +9,7°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 26%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 4,7 km/h a 5,1 km/h. L’umidità si attesterà tra il 70% e il 74%.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno a +9,5°C, con una leggera diminuzione fino a +8,5°C alle 04:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,9 km/h e 6 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +16,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 10%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno da 4,8 km/h a 11,9 km/h, sempre da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 54% e il 63%.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 73%. La velocità del vento si manterrà tra 7,7 km/h e 10,7 km/h, sempre da direzione Nord Est. L’umidità si aggirerà attorno al 68%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +9,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 97%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 4,1 km/h a 5,6 km/h. L’umidità si attesterà tra il 87% e il 90%.

In conclusione, il fine settimana a Campobasso si preannuncia variabile, con un Venerdì prevalentemente sereno, un Sabato con nubi sparse e una Domenica che culminerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno generalmente miti, rendendo il weekend adatto per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo.

