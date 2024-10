Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 22,2°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16°C durante la notte. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che arriverà fino al 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 10,4 km/h, prevalentemente da sud.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 22%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. I venti saranno deboli, provenienti da nord, con una velocità di circa 0,4 km/h.

Nella mattina, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’aumento della nuvolosità. Si prevede un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92%, mentre l’umidità scenderà al 61%. I venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di 7 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,2°C, ma inizieranno a scendere verso le ore 16:00, quando si prevede una temperatura di 19,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, specialmente verso le ore 20:00, quando si prevede pioggia leggera con una quantità di 0,14 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una certa variabilità della nuvolosità. Si prevede che il clima rimarrà gradevole, ma con la possibilità di qualche pioggia leggera, soprattutto nel tardo pomeriggio di Giovedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il cielo per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 0.9 ESE max 1.9 Scirocco 90 % 1027 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 3.2 NNE max 3.2 Grecale 91 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 1.9 ENE max 1.9 Grecale 81 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 5.4 SSE max 4.2 Scirocco 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 8.1 S max 5.4 Ostro 59 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 19 % 9.2 SSO max 11.1 Libeccio 73 % 1025 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 20 % 3.6 SE max 4.9 Scirocco 85 % 1026 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 31 % 0.6 NNE max 2.7 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.