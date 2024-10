Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 21,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 12,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 71%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est. Non si registreranno precipitazioni, permettendo una certa stabilità atmosferica.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 11,3 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 55%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità che varierà tra i 6,6 km/h e i 12,8 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,1°C durante la notte. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 91%. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo sempre più sereno. Venerdì e nel weekend si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Canicattì

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 3.5 NE max 3.5 Grecale 70 % 1022 hPa 5 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 5.3 NE max 5.1 Grecale 67 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.2° perc. +18.5° Assenti 6.2 ENE max 8.4 Grecale 50 % 1022 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21° Assenti 7.9 S max 5.7 Ostro 45 % 1022 hPa 14 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° Assenti 10.6 SO max 7.8 Libeccio 55 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.5 SSO max 6.9 Libeccio 73 % 1022 hPa 20 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 4.2 ESE max 4.8 Scirocco 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 3.6 ENE max 4 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:04

