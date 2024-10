Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La probabilità di pioggia sarà presente, in particolare nelle prime ore del giorno, con attese di piogge leggere.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C intorno alle 08:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,9 km/h e i 10,7 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, il che contribuirà a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una lieve variazione, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,4°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 25,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’82%, con venti che si faranno più sostenuti, fino a 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 50%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.4° prob. 49 % 3.9 ESE max 7.9 Scirocco 87 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.4° prob. 52 % 2.4 SE max 4 Scirocco 87 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° Assenti 3.9 S max 5.3 Ostro 78 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° Assenti 10.7 SO max 12.3 Libeccio 53 % 1014 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 16 OSO max 17.8 Libeccio 36 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.1° Assenti 13 OSO max 18 Libeccio 40 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 5.4 ONO max 5.8 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20° perc. +19.4° Assenti 4.1 N max 4.1 Tramontana 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

